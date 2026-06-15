300 тисяч чи 30 тисяч гривень: Міноборони пояснило різницю у виплатах військовим

Міністерство оборони дало чітку відповідь чому одні військові отримуватимуть близько 300 тисяч гривень на місяць, а інші — лише 30 тисяч.

Все просто: чим більше ризикуєш — тим більше отримуєш. Вперше в українській армії цей принцип закріплено офіційно. Військові на першій лінії, які щодня дивляться небезпеці в обличчя, тепер матимуть це визнано і в гривнях.

Для піхотинців на передовій середнє грошове забезпечення сягатиме близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати — до 460 тисяч. Окремо передбачено доплати за бойові завдання: 10 тисяч гривень за кожен день на позиціях і 40 тисяч — за так званий "штурмовий день". Ці виплати отримають і мобілізовані, і контрактники.

Тим, хто служить у тилу, базове забезпечення також підросте — з 20 до 30 тисяч гривень. Невелика, але реальна надбавка у 10 тисяч гривень.

У Міноборони підкреслюють: це лише перший етап реформи. Гроші на нього знайшли не десь збоку — а завдяки перерозподілу вже наявних ресурсів. Відповідні постанови були ухвалені 12 червня і зараз чекають на підпис та офіційну публікацію.

Паралельно запускається й нова контрактна система: після завершення контракту військовий матиме право на гарантовану відстрочку. Її тривалість залежатиме від типу контракту, стажу служби та участі в бойових діях. Міністр оборони Михайло Федоров вже оголосив деталі цієї системи, яка передбачає три типи контрактів.

Окремо Міноборони відповіло на болюче питання — як звільнятимуть тих, хто служить ще з 2014-го або з лютого 2022 року.

Для наочності варто порівняти ключові показники грошового забезпечення до і після реформи. До змін базова виплата для тилових військовослужбовців становила 20 тис. грн на місяць, після — 30 тис. грн. Піхотинці на передовій до реформи отримували в середньому близько 100–120 тис. грн з урахуванням бойових надбавок, тоді як новий середній рівень для цієї категорії сягає 300 тис. грн, а максимум — до 460 тис. грн. Окремо введено щоденні бойові виплати: 10 тис. грн за перебування на позиціях та 40 тис. грн за штурмовий день — надбавки, яких у попередній системі взагалі не існувало як окремої статті.

Досвід союзників України свідчить, що диференційована система оплати залежно від рівня ризику давно стала стандартом у країнах НАТО. Польща ще у 2022 році суттєво підвищила базові оклади військовослужбовців — до еквівалента 1500–2500 євро на місяць для рядового складу — та ввела значні надбавки для тих, хто проходить службу поблизу східного кордону. Країни Балтії, зокрема Естонія та Латвія, пішли ще далі: вони поєднали підвищення окладів із системою бонусів за виконання завдань підвищеної небезпеки та гарантованими соціальними пакетами після завершення контракту. Спільний висновок із цього досвіду — фінансова мотивація на передовій справді впливає на боєздатність і добровільне комплектування, однак ефект проявляється лише тоді, коли виплати є передбачуваними і своєчасними, а не декларативними.