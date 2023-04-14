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57-річна відома британська акторка показала фігуру у леопардовому бікіні (відверті фото)

Билім Олена

57-річна відома британська акторка показала фігуру у леопардовому бікіні (відверті фото)

Британська акторка Елізабет Герлі знову змусила фанатів писати їй схвальні відгуки у соцмережах. Цього разу 57-річна знаменитість опублікувала в Instagram фото у відвертому купальнику.

"Ура! Моє улюблене бікіні знову в наявності!" – написала вона, рекламуючи одяг власного виробництва. Актриса позувала у леопардовому бікіні на фоні океану на Мальдівах.

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Фанати Герлі закидали її компліментами:

  • Ого!
  • Мати гарний вигляд = почуватися добре
  • Я б серйозно віддав свою ліву руку за шанс.
  • Ти робиш вік просто цифрою, Ліз!
  • Мені подобається вигляд твоїх костюмів на тобі та те, як вони виглядають на тобі.
  • Боже, як тобі вдається виглядати такою гарною всі ці роки, час навиворіт.
  • Люблю бачити таких жінок, як ти, які досягають успіху.
  • Вік для вас нічого не означає.
  • Ти така гарна, щоразу, коли ти щось публікуєш, я зупиняюся й дивлюся!
  • Просто приголомшливо.
  • Ти така гарна жінка, подобаються всі твої фотографії, будь благословенна.
  • Чудова дівчина покращує мій день.
  • Все ще красива!!!
  • Просто ставай все краще і краще!
  • Вау, вона прекрасна!

Раніше акторка передала фанатам "персикові вітання з розкішних Мальдівів", та показала струнку фігуру у білому бікіні.

Також вона виклала відео з Мальдівів, де позувала у бірюзовому купальнику.

Шанувальники зазначали, що вона виглядає "ще приголомшливіше, ніж будь-коли".

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