57-річна відома британська акторка показала фігуру у леопардовому бікіні (відверті фото)
Британська акторка Елізабет Герлі знову змусила фанатів писати їй схвальні відгуки у соцмережах. Цього разу 57-річна знаменитість опублікувала в Instagram фото у відвертому купальнику.
"Ура! Моє улюблене бікіні знову в наявності!" – написала вона, рекламуючи одяг власного виробництва. Актриса позувала у леопардовому бікіні на фоні океану на Мальдівах.
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Фанати Герлі закидали її компліментами:
- Ого!
- Мати гарний вигляд = почуватися добре
- Я б серйозно віддав свою ліву руку за шанс.
- Ти робиш вік просто цифрою, Ліз!
- Мені подобається вигляд твоїх костюмів на тобі та те, як вони виглядають на тобі.
- Боже, як тобі вдається виглядати такою гарною всі ці роки, час навиворіт.
- Люблю бачити таких жінок, як ти, які досягають успіху.
- Вік для вас нічого не означає.
- Ти така гарна, щоразу, коли ти щось публікуєш, я зупиняюся й дивлюся!
- Просто приголомшливо.
- Ти така гарна жінка, подобаються всі твої фотографії, будь благословенна.
- Чудова дівчина покращує мій день.
- Все ще красива!!!
- Просто ставай все краще і краще!
- Вау, вона прекрасна!
Раніше акторка передала фанатам "персикові вітання з розкішних Мальдівів", та показала струнку фігуру у білому бікіні.
Також вона виклала відео з Мальдівів, де позувала у бірюзовому купальнику.
Шанувальники зазначали, що вона виглядає "ще приголомшливіше, ніж будь-коли".
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