57-річна відома британська акторка показала фігуру у леопардовому бікіні (відверті фото)

Британська акторка Елізабет Герлі знову змусила фанатів писати їй схвальні відгуки у соцмережах. Цього разу 57-річна знаменитість опублікувала в Instagram фото у відвертому купальнику.

"Ура! Моє улюблене бікіні знову в наявності!" – написала вона, рекламуючи одяг власного виробництва. Актриса позувала у леопардовому бікіні на фоні океану на Мальдівах.

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Фанати Герлі закидали її компліментами:

Ого!

Мати гарний вигляд = почуватися добре

Я б серйозно віддав свою ліву руку за шанс.

Ти робиш вік просто цифрою, Ліз!

Мені подобається вигляд твоїх костюмів на тобі та те, як вони виглядають на тобі.

Боже, як тобі вдається виглядати такою гарною всі ці роки, час навиворіт.

Люблю бачити таких жінок, як ти, які досягають успіху.

Вік для вас нічого не означає.

Ти така гарна, щоразу, коли ти щось публікуєш, я зупиняюся й дивлюся!

Просто приголомшливо.

Ти така гарна жінка, подобаються всі твої фотографії, будь благословенна.

Чудова дівчина покращує мій день.

Все ще красива!!!

Просто ставай все краще і краще!

Вау, вона прекрасна!

Раніше акторка передала фанатам "персикові вітання з розкішних Мальдівів", та показала струнку фігуру у білому бікіні.

Також вона виклала відео з Мальдівів, де позувала у бірюзовому купальнику.

Шанувальники зазначали, що вона виглядає "ще приголомшливіше, ніж будь-коли".

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