6 найефективніших порад, які допоможуть подовжити термін служби батареї смартфона

Останнім часом, операційна система Android та смартфони, що на неї базуються, значно прогресували. Однак, серед найбільших проблем залишається акумулятор гаджета, оскільки мало який з них може похвалитися достатньою автономністю.

Не дивлячись на це, Android зберігає свою популярність, тому що він становить основу для десятків виробників смартфонів, що дозволяє користувачам вибирати гаджет за бажаною ціною та з великою кількістю безкоштовних додатків для встановлення на ОС. Хоча раніше мобільні телефони мали кращу автономність, необхідно знати, як зберегти зарядку смартфона, особливо з урахуванням його великого екрана та потужності.

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Видаліть фірмові непотрібні програми

Багато марок смартфонів на Android зловживають відкритість ОС, створюючи клони програм зі своїми унікальними особливостями, які користувачі ніколи не відкривають. Такі додатки можуть виснажувати батарею, займати місце та автоматично оновлюватися у фоні.

Щоб уникнути цих проблем, можна обмежити їм фонове оновлення та видалити непотрібні партнерські програми, такі як Microsoft Office, PowerPoint, Excel, OneDrive, Facebook, Services, App Installer та Meta App Manager. Натомість, можна використовувати Facebook Lite або зайти в соцмережу через браузер. Щоб очистити смартфон від непотрібних додатків, потрібно відкрити Налаштування та перейти у підменю Програми, а потім видалити або вимкнути все, що не потрібно.

Позбудьтесь Battery Saver застосунків

Більшість додатків, які пропонують економію батареї, не працюють насправді. Вони можуть лише вимкнути фонові процеси, але це тимчасово і можна зробити самостійно. Важливо пам'ятати, що такі програми можуть самі розряджати батарею, тому краще не використовувати їх.

Використовуйте оптимізовані додатки

Перегляньте в системних даних застосунку, чи підтримує він ваш смартфон та чи оптимізований під вашу версію ОС Android. Якщо ні – спробуйте знайти аналогічний додаток від іншого розробника, який значно краще працюватиме саме на вашому смартфоні та не виснажуватиме батарею так сильно.

Оновіть свій Android

Оновлення ОС завжди означає, що система працюватиме стабільніше, та споживатиме менше енергії з вашого акумулятора. Після оновлення Android сторонні додатки також можуть почати працювати краще. Якщо ж ваш виробник більше не оновлює Android, просто змиріться із цим та дотримуйтеся інших порад.

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Використовуйте замість мобільного інтернету Wi-Fi

Мобільна мережа дуже сильно впливає на батарею сама по собі, тому оптимально користуватися безкоштовним Wi-Fi там, де він є. Але тримати Wi-Fi увімкненим, поки ви знаходитеся на вулиці – теж не найкраща ідея, оскільки смартфон постійно намагатиметься знайти вільну мережу та підключитися до неї.

Тому Wi-Fi на вулиці варто вмикати лише тоді, коли вам потрібен інтернет. Чи, принаймні, там, де ви точно знаєте, що є доступна мережа.

Вимкніть зайві функції

Вимкніть функції Bluetooth, NFC, визначення місцезнаходження, мобільного інтернету та точку доступу, якщо ви ними не користуєтесь.

Не обов'язково вимикати все одразу. Для початку, вимкніть декілька з них та оцініть, як це вплинуло на батарею. За цей час ви також зрозумієте, чи справді ці функції потрібні вам завжди увімкненими.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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