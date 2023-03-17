7 років невдач: прикмети та забобони, пов'язані з дзеркалами

З давніх-давен дзеркала були предметом пов'язаним з містикою. Існує багато прикмет та забобонів, пов'язаних з дзеркалами, які досі зберігаються у нашому суспільстві. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші забобони та прикмети, пов'язані з дзеркалами.

Дзеркало – це своєрідний портал між світами, який веде у паралельний світ. Саме тому його завішують на 9 днів, коли в домі помирає людина. Дівчата ворожили дивлячись у дзеркало, яке використовували у різних ритуалах. Є повір'я, згідно з яким потрібно глянути у дзеркало перед виходом з дому, якщо одного разу вже повернувся, оскільки коли людина дивиться у дзеркало, то вона наче скасовує попередню дію.

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Ось ще кілька прикмет пов'язаних з дзеркалами:

Одним з найбільш відомих забобонів є той, що розбите дзеркало приводить до 7 років невдачі та нещастя. Це пов'язано з тим, що відображення в дзеркалі відображає наше відношення до себе та до світу навколо нас. Розбите дзеркало відображає роз'єднання цього відношення, що може вплинути на нашу долю; Існує думка, що дзеркало, яке розташоване над ліжком, може заважати спокійному сну. Це пов'язано з тим, що дзеркало відображає енергію та рух в кімнаті, що може створювати напругу та розсіювати увагу; Згідно з давнім забобоном, якщо людина не може побачити своє відображення в дзеркалі, це може призвести до невдачі та нещастя. Це пов'язано з тим, що дзеркало відображає не тільки зовнішню, а й внутрішню красу людини, тому, якщо ви не можете побачити своє відображення, це може вказувати на відсутність внутрішньої гармонії; Надмірна кількість дзеркал у кімнаті може створювати надмірну енергію, що може бути шкідливо для людини. Дзеркала відображають енергію та рух в кімнаті, тому занадто багато дзеркал може створювати відчуття напруження та розсіювати увагу. Якщо ви відчуваєте дискомфорт від багатства дзеркал у вашій кімнаті, можливо, стане корисним замінити деякі з них на інші предмети декору; Багато людей мають свої ритуали перед дзеркалом, наприклад, говорять деякі магічні слова, перед тим як вийти з дому або зайнятися певною справою. Це пов'язано з віруванням, що дзеркало може приваблювати добро та щастя, тому необхідно добре настроїти свій розум та енергію перед тим, як взаємодіяти з ним; Дзеркала, розміщені в під'їзді будинку, вважаються символом сімейного щастя та добробуту. Згідно з віруванням, якщо ви проходите повз дзеркало в під'їзді, воно може зберегти відбиток вашої енергії та залучити добро та благополуччя у ваше життя.

Загалом, вірити в забобони та прикмети, пов'язані з дзеркалами, чи ні – залежить від вас.

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