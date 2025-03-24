Адміністрація Трампа припинить дію легального статусу понад 500 тисяч мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення скасувати легальний статус для понад пів мільйона мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які отримали тимчасовий дозвіл на перебування за програмами, запровадженими попереднім президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву федерального уряду США. За новими правилами, мігранти, які скористалися цими програмами, мають залишити територію Сполучених Штатів до 24 квітня — через 30 днів після публікації відповідного оголошення у Федеральному реєстрі.

Ще у січні Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про поетапне згортання програм, що дозволяли окремим категоріям мігрантів тимчасово проживати й працювати в країні. У міністерстві пояснили, що адміністрація Байдена, на їхню думку, надто широко застосувала механізм гуманітарного дозволу, дозволивши в'їзд великій кількості людей без належного відбору.

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У заяві Міністерства внутрішньої безпеки наголосили, що програма гуманітарного умовно-дострокового звільнення, за часів Байдена, була використана для безконтрольного допуску до США понад 1,5 мільйона мігрантів. В адміністрації Трампа запевнили, що це рішення скасовується, і програма повертається до початкової мети — індивідуального розгляду кожного випадку.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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