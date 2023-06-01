'Пекельна брама': загадка вічного вогню у проваллі туркменської пустелі

У 1971 році, у пошуках нафтових родовищ у туркменській пустелі Каракум працівники бурили глибокі свердловини, внаслідок чого утворилась гігантська вирва, яка палає вже кілька десятиліть,

Про це пише IFLScience.

Помилково подумавши, що нафта знайдена, працівники встановили такелажну вежу, яка складається, крім усього іншого, ще й з важкої бурової установки. Як тільки почали бурити, зрозуміли наскільки фатальної помилки припустилися: замість нафти вони знайшли величезні поклади природного газу.

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Глибина “пекельної брами" складає більше 70 метрів у діаметрі та має понад 20 метрів глибини. Крім утворення вирви прибувало дуже багато газу метану, що стурбувало вчених, адже це може зашкодити навколишньому середовищу. У результаті вони підпалили яму, подумавши, що вогонь спалить метан за короткий час, але знову помилилися: вирва палає вже кілька десятиліть.

На сьогоднішній день вчені не можуть дати відповідь, скільки ж ще часу буде палати вирва.

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