Адвокатка пояснила, як студент може отримати відстрочку

В Україні триває мобілізація. Однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову.

Зокрема, це стосується студентів. Адвокатка Марина Бекало пояснила, як тепер оформити відстрочку студентам та оновити дані.

За її словами, у ТЦК необхідно подати заяву, за формою що передбачена Додатком 4 Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560. Це робиться особисто.

Читайте також: У Міноборони пояснили, чи мобілізують всіх, хто поновив облікові дані

Також є можливість отримувати відстрочку за допомогою "Резерв+" на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку. Крім цього, потрібно подати довідку про здобувача освіти, що сформована в ЄДБО ВНЗ, де особа здобуває освіту.

"Заяву на відстрочку заповнюєте, роздруковуєте та підписуєте. Подаєте в двох екземплярах. ЇЇ зобов'язані зареєструвати в ТЦК та СП (згідно п. 58 Постанови). Другий екземпляр з відміткою про реєстрацію повертається вам", – пояснила адвокатка.

Бекало додала, що комісія ТЦК зобов'язана розглянути заяву протягом 7 днів з дня надходження. За результатами розгляду заяви з документами, комісія ухвалює рішення про надання відстрочки або відмови.

Рішення оформлюється протоколом. Про результат розгляду заявнику повідомляють через засоби телефонного/електронного зв’язку або поштою, на наступний день після ухвалення.

Якщо рішення буде позитивним, мають надати довідку про отримання відстрочки. У разі відмови виноситься письмове рішення за формою 7, яке може бути оскаржене в судовому порядку.

Адвокатка наголосила, що до ухвалення рішення військовозобов'язаних не мають права направляти на медичний огляд ВЛК та не вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, що 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з новими положеннями, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. За невиконання цього обов'язку передбачені штрафи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!