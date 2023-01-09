Аеророзвідники показали відео, як вираховують 'ціль номер' один серед кілометрових ворожих окопів

Українські аеророзвідники знайшли серед кілометрових окопів росіян їхніх "елітних" представників – операторів безпілотників. Точним ударом бійці ЗСУ знешкодили непрошених гостей, що ховалися у викопаних та замаскованих ровах.

Відео знищення окупантів показав у своєму Телеграм-каналі Роберт Бровді (Мадяр) – командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБР ЗСУ. "А зараз дивимось сьогоднішній яскравий, як на мене, епізод по детоксикації екіпажу ворожих хробаків-літунів БПЛА", – прокоментував він ці кадри.

Мадяр каже, що відео вдалося зняти на околицях Бахмута: "Ми спостерігаємо за позиціями хробаків-інтервентів, знаходячись прямо у них над головами".

За його словами, під час спостереження за позиціями російських інтервентів оператор зняв "типові кілометрові траншеї" у лісосмугах – пілотам дронів доводиться щоденно метр за метром продивлятися кожну дрібничку.

Під час одного з таких спостережень аеророзвідники помітили рух та оглянули траншеї ворога – біля них був безпілотник. При детальному огляді були помічені й оператори дрона.

"Для нас вони ціль номер один, не можна втрачати ані хвилини, на артилерію часу немає, а мольфари сьогодні працюють на іншому секторі. Але завжди для допомоги є скид на "мавіку". І от увага – пілотні боги є, вони нам допомагають", – додав Мадяр.

Він показав, як оператори БПЛА зафіксували момент зльоту ворожого дрона, тож аеророзвідники вирішили негайно "зайнятися" тими, хто керував безпілотником – "зважено прицілитися, відфіксувати рух й вогонь".

На відео можна побачити, як ВОГ з нашого БПЛА потрапляє прямісінько у лігво окупантів.

Згодом на місце "зачистки" прибули "санітари" – російські солдати, які мали надати першу медичну допомогу операторам ворожого дрона, проте і їх побачили "очі та жала" ЗСУ. Коли ж зграя росіян-евакуаторів зібралася біля лігва своїх операторів, вони почали довго вовтузитися біля місця ліквідації, потім завантажили одного зі своїх пілотів на ноші, щоб віднести його.

"Вони його грузили довше, ніж сюди бігли, мабуть, першочергову медичну допомогу на місці здійснювали", – прокоментував роботу "санітарів" Бровді.

Потім на відео можна було побачити, як до окопу підійшли ще кілька росіян з ношами та завантажили другого пілота дрона.

Тим часом українські аеророзвідники провели "перезарядку" та з іншого БПЛА зафіксували "евакуаторів" з ношами – на них теж скинули боєприпас.

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