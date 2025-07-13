Африка в Україні: синоптики розповіли, коли чекати рекордну спеку до +40

Метеоролог Наталка Діденко застерегла, що в Україні скоро спостерігатиметься різке підвищення температури. Спека може досягти навіть 40 °C.

17-18 липня в Україні очікується потужний сплеск свіжого повітря, що охопить більшість регіонів. За словами синоптикині, температура тимчасово знизиться до +18…+25°C, що є досить незвичним для липня. У південних і східних областях температура буде вищою – +26…+30°C. Однак така прохолода не затримається надовго, зауважує фахівець.

Читайте також: Замість спеки – куртки: синоптикиня розповіла, що стало причиною нетипового холоду в червні

Наступними вихідними температура знову зросте, а справжнє підвищення спеки варто очікувати вже на початку наступного тижня.

Згідно з попередніми прогнозами, у вівторок, 22 липня, температура може досягти рекордних +40°C і навіть перевищити цей показник.

"Ще раз наголошую, це прогноз попередній, бо надто далеко, проте бути хоча б у плані обізнаності готовими до будь-яких серйозних метеорологічних подій і не лише метеорологічних – наш обов'язок, особливо зараз", – зазначила Діденко.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!