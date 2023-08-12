Альтернатива класичній окрошці: як приготувати холодний роменський борщ
Роменський холодний борщ – це справжнє відкриття для тих, хто хоче насолодитися яскравими смаками. Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся смачними та корисними стравами у спекотні дні.
Рецептом смачного борщу поділилися в Shuba. Холодний борщ створений в місті Ромни Сумської області. Борщ став справжнім смаковим відкриттям для всіх гурманів. Ця страва, заснована на традиційних рецептах, готується з використанням цікавих та корисних інгредієнтів.
Для приготування цього насиченого холодного борщу вам знадобляться наступні інгредієнти:
- Картопля - 4 шт.
- Буряк - 1 шт.
- Капуста білоголова - 300 г.
- Квасоля червона - 3 ст. л.
- Гриби сушені - 15 г.
- Морква - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Томатне пюре - 1 ст. л.
- Олія соняшникова рафінована - 3 ст. л.
- Буряковий квас - 1 склянка.
- Сметана 15% - 4 ст. л.
- Вода - 2 л.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Сіль та перець чорний мелений - за смаком.
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Приготування:
- Промийте сушені гриби та доваріть їх до готовності, після чого наріжте їх соломкою.
- Додайте нарізану капусту та кубиками картоплю у бульйон, в якому варили гриби. Проваріть 10-15 хвилин.
- Розігрійте олію і пасеруйте моркву, цибулю та томатне пюре.
- Додайте у бульйон печені соломкою буряки, варену квасолю разом з відваром, а також підсмажену овочеву суміш.
- Додайте підготовлені гриби, борошно та буряковий квас. Варіть 5 хвилин та приправте за смаком сіллю, перцем та лавровим листом.
- Охолодіть борщ та подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.
Смачного!
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