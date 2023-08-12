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Альтернатива классической окрошке: как приготовить холодный роменский борщ

Диана Бондаренко

Альтернатива классической окрошке: как приготовить холодный роменский борщ

Роменский холодный борщ – это настоящее открытие для тех, кто хочет насладиться яркими вкусами. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в жаркие дни.

Рецептом вкусного борща поделились в Shuba. Холодный борщ создан в городе Ромны Сумской области. Борщ стал настоящим вкусовым открытием для всех гурманов. Это блюдо, основанное на традиционных рецептах, приготовляется с использованием интересных и полезных ингредиентов.

Для приготовления этого насыщенного холодного борща вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 300 г.
  • Фасоль красная – 3 ст. л.
  • Грибы сушеные – 15 г.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Томатное пюре – 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.
  • Свекольный квас – 1 стакан.
  • Сметана 15% – 4 ст. л.
  • Вода – 2 л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль и перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление:

  • Промойте сушеные грибы и доварите до готовности, после чего нарежьте их соломкой.
  • Добавьте нарезанную капусту и картофель кубиками в бульон, в котором варили грибы. Проварить 10-15 минут.
  • Разогрейте масло и пассеруйте морковь, лук и томатное пюре.
  • Добавьте в бульон печеную соломкой свеклу, вареную фасоль вместе с отваром, а также поджаренную овощную смесь.
  • Добавьте подготовленные грибы, муку и свекольный квас. Варите 5 минут и приправьте по вкусу солью, перцем и лавровым листом.
  • Охладите борщ и подавайте со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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