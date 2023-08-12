Альтернатива класичній окрошці: як приготувати холодний роменський борщ

Роменський холодний борщ – це справжнє відкриття для тих, хто хоче насолодитися яскравими смаками. Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся смачними та корисними стравами у спекотні дні.

Рецептом смачного борщу поділилися в Shuba. Холодний борщ створений в місті Ромни Сумської області. Борщ став справжнім смаковим відкриттям для всіх гурманів. Ця страва, заснована на традиційних рецептах, готується з використанням цікавих та корисних інгредієнтів.

Для приготування цього насиченого холодного борщу вам знадобляться наступні інгредієнти:

Картопля - 4 шт.

Буряк - 1 шт.

Капуста білоголова - 300 г.

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Квасоля червона - 3 ст. л.

Гриби сушені - 15 г.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Томатне пюре - 1 ст. л.

Олія соняшникова рафінована - 3 ст. л.

Буряковий квас - 1 склянка.

Сметана 15% - 4 ст. л.

Вода - 2 л.

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль та перець чорний мелений - за смаком.

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Приготування:

Промийте сушені гриби та доваріть їх до готовності, після чого наріжте їх соломкою.

Додайте нарізану капусту та кубиками картоплю у бульйон, в якому варили гриби. Проваріть 10-15 хвилин.

Розігрійте олію і пасеруйте моркву, цибулю та томатне пюре.

Додайте у бульйон печені соломкою буряки, варену квасолю разом з відваром, а також підсмажену овочеву суміш.

Додайте підготовлені гриби, борошно та буряковий квас. Варіть 5 хвилин та приправте за смаком сіллю, перцем та лавровим листом.

Охолодіть борщ та подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.

Смачного!

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