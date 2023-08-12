ukr
русский
Рецепти

Альтернатива класичній окрошці: як приготувати холодний роменський борщ

Діана Бондаренко

Альтернатива класичній окрошці: як приготувати холодний роменський борщ

Роменський холодний борщ – це справжнє відкриття для тих, хто хоче насолодитися яскравими смаками. Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся смачними та корисними стравами у спекотні дні.

Рецептом смачного борщу поділилися в Shuba. Холодний борщ створений в місті Ромни Сумської області. Борщ став справжнім смаковим відкриттям для всіх гурманів. Ця страва, заснована на традиційних рецептах, готується з використанням цікавих та корисних інгредієнтів.

Для приготування цього насиченого холодного борщу вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • Картопля - 4 шт.
  • Буряк - 1 шт.
  • Капуста білоголова - 300 г.
  • Квасоля червона - 3 ст. л.
  • Гриби сушені - 15 г.
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Томатне пюре - 1 ст. л.
  • Олія соняшникова рафінована - 3 ст. л.
  • Буряковий квас - 1 склянка.
  • Сметана 15% - 4 ст. л.
  • Вода - 2 л.
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль та перець чорний мелений - за смаком.

Читайте також: Легкий та швидкий десерт: рецепт шарлотки з вишнями

Приготування:

  • Промийте сушені гриби та доваріть їх до готовності, після чого наріжте їх соломкою.
  • Додайте нарізану капусту та кубиками картоплю у бульйон, в якому варили гриби. Проваріть 10-15 хвилин.
  • Розігрійте олію і пасеруйте моркву, цибулю та томатне пюре.
  • Додайте у бульйон печені соломкою буряки, варену квасолю разом з відваром, а також підсмажену овочеву суміш.
  • Додайте підготовлені гриби, борошно та буряковий квас. Варіть 5 хвилин та приправте за смаком сіллю, перцем та лавровим листом.
  • Охолодіть борщ та подавайте зі сметаною та свіжою зеленню.

Смачного!

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали як приготувати фарширований перець в банках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти