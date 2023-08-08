Американець зірвав джекпот в лотерею за декілька днів до виходу на пенсію

Американець Пол Башоу виграв джекпот у лотерею перед виходом на пенсію

Американський громадянин виграв у лотерею всього через три дні після анонсу про його перехід на пенсію. Тепер відкривається перед ним яскраве майбутнє.

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Про це повідомляє ресурс upi.com. Пол Башоу сповістив організаторам лотереї Массачусетського штату про свій намір покинути робоче місце, на якому протягом понад двадцяти років служив водієм вантажівки.

Через три дні після цього події, колишній водій, що готується відзначити своє 66-річчя наприкінці цього року, вирішив купити лотерейний квиток в місцевому магазині та вразив всіх, вигравши головний приз.

"Я розповів дружині, що в житті були три речі, які я ніколи не гадав побачити: перемогу 'Патріотів' у Супербоулі, гольф удар, який влучить у лунку – це сталося п'ять років тому – і виграш у лотерею. І ось усі три мрії здійснилися", – поділився він.

Пол також розповів, що має намір використовувати частину виграшу на подорожі.

Нещодавно Дональд Піттман, житель Ньюпорта, Північна Кароліна, США, отримав головний приз у розмірі 200 000 доларів у лотереї. У своїй розповіді про перемогу, чоловік зізнався, що йому вдалося придбати виграшний квиток завдяки материнським забобонам про ліву руку.

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