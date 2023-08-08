Американец сорвал джекпот в лотерею за несколько дней до выхода на пенсию

Американский гражданин выиграл в лотерею всего через три дня после анонса о его уходе на пенсию. Теперь открывается перед ним яркое будущее.

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Об этом сообщает ресурс upi.com. Пол Башоу сообщил организаторам лотереи Массачусетского штата о своем намерении покинуть рабочее место, на котором в течение более двадцати лет служил водителем грузовика.

Через три дня после этого события бывший водитель, готовящийся отметить свое 66-летие в конце этого года, решил купить лотерейный билет в местном магазине и поразил всех, выиграв главный приз.

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"Я рассказал жене, что в жизни было три вещи, которые я никогда не думал увидеть: победу 'Патриотов' в Супербоуле, гольф удар, который попадет в лунку – это произошло пять лет назад – и выигрыш в лотерею. И вот все три мечты сбылись", – поделился он.

Пол также рассказал, что намерен использовать часть выигрыша на поездки.

Недавно Дональд Питтман, житель Ньюпорта, Северная Каролина, США, получил главный приз в размере 200 000 долларов в лотерее. В своем рассказе о победе мужчина признался, что ему удалось приобрести выигрышный билет благодаря материнским предрассудкам о левой руке.

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