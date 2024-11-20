Американське посольство попередило про ймовірну масовану ракетну атаку по Україні: названа дата

20 листопада Сполучені Штати ухвалили рішення тимчасово закрити своє посольство в Києві, оскільки отримали інформацію про можливу загрозу великої повітряної атаки з боку Росії цього дня.

Читайте також: Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

Про це повідомляє посольство США в Україні, дипломатичне представництво отримало дані про потенційну повітряну атаку і, з міркувань безпеки, було закрито. Співробітники посольства були проінструктовані щодо перебування в укриттях.

Громадянам США також надані рекомендації бути готовими швидко спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, терористи вчергове атакували Одесу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!