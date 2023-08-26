Андре Тан дав поради для ідеального образу восени (фото)

Осінь – це час, коли можна експериментувати з модою і створювати стильні образи. Але як не заплутатися в безлічі трендів і вибрати те, що вам дійсно підходить?

На допомогу модникам і модницям приходить відомий український дизайнер Андре Тан. Він розповів про найголовніші тренди осінньої моди 2023 року і дав кілька порад, як їх правильно впровадити у свій гардероб.

Відомий дизайнер назвав головні модні тренди осіннього стилю. На його думку, тим, хто слідкує за останніми модними тенденціями, варто звернути увагу на "монохром".

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Андре Тан каже, що восени буде доречно обирати одяг однотонний – це можуть бути бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий кольори. Якщо схочете скомбінувати кольори між собою, підбирайте відтінки один до одного.

"Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів та строгого жакета", – каже модельєр.

Він зауважив, що восени модними будуть також речі з "нульових" – широкі карго, кардигани та мотоциклетки.

Тан радить звернути увагу й на аксесуари – у трендах осені переважатимуть футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.

А ще на осінь варто підібрати собі речі зі шкіри, чи екошкіри. "Восени-взимку шкіра майже завжди входить до списку актуальних трендів, але кожного разу з власними нюансами. Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою або стежкою", – додав модельєр.

Восени він порадив обрати зручне взуття, яке вам до смаку, або ж обрати високі чоботи до колін.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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