Андре Тан дав поради, як скласти вдалий осінній лук (фото)

Зі зміною сезону приходить час для оновлення вашого гардероба і створення модного осіннього образу. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як скласти вдалий лук та навів приклади деяких трендових образів осені 2023.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Андре Тан сподівається, що його приклади осінніх образів зможуть надихнути жіночу половину України.

"Сподіваюся, що ці поради та образи допоможуть вам скласти стильні осінні луки", – сказав Андре Тан.

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Як скласти вдалий осінній лук:

Образ з базового елементу:

Почніть з основних елементів гардероба: джинси, штани, однотонна сукня. Якісна база – це вже половина стильного образа.

Текстура та різні матеріали:

Шкіра, замша, шерсть, бавовна. Ці речі варто обирати та поєднувати між собою.

Аксесуари:

Аксесуари допомагають створити унікальний образ – шарф, шапка, капелюх та прикраси.

Доречне взуття:

Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери, кросівки.

Приклади вдалих осінніх образів від дизайнера:

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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