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Суспільство

Андре Тан дав поради, як скласти вдалий осінній лук (фото)

Діана Бондаренко

Андре Тан дав поради, як скласти вдалий осінній лук (фото)

Зі зміною сезону приходить час для оновлення вашого гардероба і створення модного осіннього образу. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як скласти вдалий лук та навів приклади деяких трендових образів осені 2023.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Андре Тан сподівається, що його приклади осінніх образів зможуть надихнути жіночу половину України. 

"Сподіваюся, що ці поради та образи допоможуть вам скласти стильні осінні луки", – сказав Андре Тан.

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Як скласти вдалий осінній лук:

Образ з базового елементу:

Почніть з основних елементів гардероба: джинси, штани, однотонна сукня. Якісна база – це вже половина стильного образа.

Текстура та різні матеріали:

Шкіра, замша, шерсть, бавовна. Ці речі варто обирати та поєднувати між собою. 

Аксесуари:

Аксесуари допомагають створити унікальний образ – шарф, шапка, капелюх та прикраси.

Доречне взуття:

Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери, кросівки.

Приклади вдалих осінніх образів від дизайнера: 

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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