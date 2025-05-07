Антициклон Riccarda йде на Україну: синоптики попереджають про погодні сюрпризи

У найближчі дні українців чекають помітні зміни в погодних умовах. Із півночі, зі Скандинавії, до країни прямує холодний антициклон на ім’я Riccarda.

Про це поінформував керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Ще перед приходом Riccarda на територію України впливатиме активний хвильовий циклон із Центральної Європи, який спричинить атмосферну нестабільність.

На початку тижня в різних регіонах пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі сягатиме +7…+12°, а вдень – +13…+18°.

Уже в четвер, 8 травня, погоду почне визначати антициклон Riccarda. Хмарність зменшиться, дощі припиняться, проте з цим прийде і зниження температури.

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Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+7°, а на поверхні ґрунту в окремих місцях можливі заморозки до –3°. Удень буде відносно прохолодно – в межах +12…+17°.

У п’ятницю, 9 травня, погода знову зміниться через вплив циклону, який прийде з півдня. Він спричинить значну хмарність і дощі, кількість опадів може становити від 5 до 15 мм протягом доби. Атмосферний фронт включатиме як теплі, так і холодні маси повітря, тому зливи можуть виникати у будь-який час доби.

Метеорологи застерігають: грози можуть супроводжуватися небезпечними явищами – місцями можливі град і сильні пориви вітру.

За прогнозами, очікувати справжнього літнього тепла поки що не варто. Стійке потепління, найімовірніше, настане лише після середини травня.

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