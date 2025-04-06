Оренда квартир у Києві істотно подешевшала: скільки коштує житло зараз

У Києві значно впала вартість оренди житла. За пів року ціни зменшилися на 23,39%, що становить близько 5 700 грн – з середніх 24 148 грн до 18 500 грн.

Як повідомляє M2bomber, вартість оренди помітно зменшилася й за останній місяць – більш ніж на 1 500 грн, що становить 7,63%. Про це пише OBOZ.UA.

Оренда квартир у Києві істотно подешевшала: скільки коштує житло зараз. Джерело: M2bomber Оренда квартир у Києві істотно подешевшала: скільки коштує житло зараз. Джерело: M2bomber

В яких районах столиці найдешевше винаймати квартиру

За підрахунками аналітиків, оренда житла у різних районах столиці варіюється в межах від 11 000 до 33 378 грн. Таким чином, розрив між максимальною та мінімальною вартістю становить 22 378 грн, що еквівалентно ціні цілого житла в одному з недешевих районів.

Найвигідніші пропозиції спостерігаються в Деснянському районі, де середня вартість оренди складає 11 000 грн. Окрім того:

у Дніпровському, Святошинському – 14 000 грн;

Дарницькому – 16 000 грн;

Оболонському – 17 000 грн;

Голосіївському – 18 000 грн;

Подільському – 21 150 грн.

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Оренда квартири найдорожче обходиться в Печерському районі, де середня вартість становить 33 378 грн. Крім того:

у Шевченківському – 30 500 грн;

Солом'янському – 25 000 грн.

Яка вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві

Аналітики зазначають, що у Києві найпоширеніша вартість оренди однокімнатних квартир становить 20 000 грн – таких оголошень 13,3%. Також часто зустрічаються ціни 14 000 і 18 000 грн, кожна з яких займає 11,1% від загальної кількості пропозицій.

Ціни на оренду 2-кімнатних квартир

У Києві найбільш поширені пропозиції оренди двокімнатних квартир за 10 000 та 17 000 грн. Частка таких оголошень становить 10,4%.

Вартість оренди 3-кімнатних квартир

У Києві найбільш поширена вартість оренди трикімнатних квартир – 30 400 грн, таких пропозицій 12,5%. Крім того, у 10% оголошень вказана вартість 17 600 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві істотно подорожчали квартири.

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