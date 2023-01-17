Олексій Арестович написав заяву на звільнення з ОП після скандалу

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву на звільнення. Нещодавно він потрапив у скандал, заявивши, що в багатоповерхівку влучила не російська ракета, а збиті українською ППО уламки.

Це викликало суспільний резонанс, а українці заявили, що Арестович підігрує російській пропаганді та методичками Кремля. Заява на звільнення опублікована у Facebook-сторінці Арестовича.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку", – написав Арестович.

Арестович написав заяву на звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента - Олексій Арестович скандал

Він додав фото написаної заяви на звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. Документ написано на ім'я керівника ОП Андрія Єрмака.

Арестович написав заяву на звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента - Олексій Арестович скандал

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