Археологи знайшли в Мексиці статую бога ацтеків, який вигадав війну і якому приносили жертви (фото)

Статую божества Шіпе-Тотек знайшли в районі Мойотлан міста Теночтітлан у Мексиці та урочисто презентували в Темпло Майор.

Про це пише видання HeritageDaily. Археологи зробили неймовірну знахідку під час розкопок на вулиці Делісіас в історичному центрі Мехіко у 2022 році.

Мойотлан в перекладі означає "місце комарів". Цей район колись був центром столиці ацтеків Теночтітлана. Саме місто поділялося на 4 зони: Мойотлан, Теопан, Атцакуалько та Куепопан. В центрі зон знаходилися палаци та храми, громадські будівлі та резиденція Темпло Майор.

Археологи знайшли статую під трьома шарами глинобитної підлоги, яку, можливо, приховали корінні жителі, які пережили іспанське завоювання Теночтітлану в 1521 році нашої ери. Висота статуї 69 см, вона є антропоморфним витвором пізнього посткласичного періоду, який тривав у 1200-1521 рр. н. е. На думку дослідників, вона може зображувати ацтекське божество Шіпе-Тотек, якого ще називають Тлатлаука, Йоуалауан.

Шіпе-Тотек був божеством життя, смерті та відродження, його вважали богом землеробства, рослинності, сходу, весни, золотарів, сріблярів, визволення та пір року. Також ацтеки вважали, що він винайшов війну, тому його часто зображують червоним та з обдертою шкірою.

Ацтеки приносили цьому божеству людські жертви, з яких здирали шкіру та вирізали серце, або ж кидали у вогнище і спалювали, деяким жертвам перерізали горло.

Дослідивши статую уважніше, вчені з'ясували, що її виліплено з андезиту, вулканічної породи проміжного складу між бідним кремнеземом базальтом і багатим кремнеземом ріолітом з високим вмістом кварцу. Права рука знаходиться в положенні для метання, тоді як цвях, вирізаний чорним тезонтлем на лівій руці, спочатку мав би тримати щит під назвою хімаллі.

Статуя божества ацтеків Шіпе-Тотек

Розкопки в районі Мойотлана також виявили залишки житлових споруд, людські поховання, кераміку та похоронні урни, а також докази каналів, ферми чинампас і пірсу.

Раніше, завдяки лазерному картографуванню, вчені з'ясували, що 260-денному календарю племені Мая може бути більше ніж 3 тисячі років.

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