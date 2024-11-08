Армія рф атакувала Харків та Одесу: пошкоджена багатоповерхівка та школа, є поранені, одна людина загинула (фото)

В ніч проти 8 листопада російські війська здійснили масовані атаки на Одесу та Харків, спричинивши значні руйнування цивільної інфраструктури та поранення мирних жителів.

Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Одесу та Одеський район. Внаслідок нападу значно постраждав один з найстаріших навчальних закладів міста – ліцей №125, розташований у мікрорайоні Кривої Балки. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеська міська рада у telegram.

У будівлі школи, яка була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення, вибито вікна, знищено меблі та двері, пошкоджено дах та систему опалення.

Окрім школи, зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків, у декількох з них виникло загоряння. Через пошкодження осколками сталася розгерметизація та займання двох газових труб. Внаслідок атаки постраждали двоє людей - в Одесі та передмісті.

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. В.о. мера Одеси Олександр Філатов повідомив про створення міського оперативного штабу для допомоги постраждалим.

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У Харкові росіяни завдали серію ударів керованими авіабомбами (КАБ), зосередивши атаки на Салтівському та Шевченківському районах міста. Найбільше постраждав Салтівський район, де було частково зруйновано 12-поверховий житловий будинок - пошкоджено під'їзд з першого по третій поверх. Внаслідок цього удару постраждало 25 людей, п'ятеро з яких були госпіталізовані.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків. Серед постраждалих опинилося тримісячне немовля, яке отримало гостру реакцію на стрес. Рятувальникам вдалося евакуювати 30 людей, серед яких четверо дітей. Також пошкоджено п'ять автомобілів та виходи станції метро.

Наслідки атаки на Харків. Джерело: Telegram Наслідки атаки на Харків. Джерело: Telegram

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

У центральній частині міста внаслідок ворожого удару по відкритій території постраждали історичні будівлі та громадські місця. Ще одне влучання біля житлової забудови призвело до пошкодження щонайменше шести багатоповерхових будинків. Також зазнали руйнувань магазини, торговельні павільйони, автомобілі та виходи станції метро.

Рятувальні роботи тривають, місцева влада продовжує оцінювати масштаби руйнувань та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, армія рф атакувала Запоріжжя.

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