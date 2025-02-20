Армія РФ атакувала Херсон КАБом: є влучання у багатоповерхівку, поранені діти (фото)

Російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

Про це повідомили Прокудін у Тelegram, керівник Херсонської МВА Роман Мрочко . Бомба влучила в житловий будинок у Дніпровському районі міста.

Серед перших постраждалих – 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка. Вони зазнали мінно-вибухових травм і перебувають у стані сильного стресу. Наразі дітей госпіталізовано, їхнім станом опікуються медики.

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Згодом стало відомо, що під час обстрілу також постраждав 47-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травму, контузію й поранення ніг.

Рятувальникам вдалося евакуювати мешканця з восьмого поверху будинку, в який влучила авіабомба. Водночас, за словами Прокудіна, під завалами може залишатися мати поранених дітей.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про ще двох постраждалих. У 60-річного чоловіка діагностовано садна на чолі, а 36-річний херсонець отримав акубаротравму. Рятувальні роботи тривають.

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