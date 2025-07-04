Армія РФ атакувала Київ балістикою і пів тисячею дронів: є влучання у житлові будинки, пошкоджено залізничну інфраструктуру, постраждало 23 людини (фото)

У четвер, 3 липня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на територію України. Спочатку ворог випустив ударні дрони, а в ніч на п’ятницю — ракети. Київ зазнав значних пошкоджень.

Як повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага, рятувальні служби наразі працюють у двох районах столиці на шести об'єктах. Ситуація складна: ушкоджено як житлові будинки, так і адміністративні будівлі та цивільні об'єкти. Найбільших руйнувань зазнали підприємства, де виникли масштабні пожежі. В одному з випадків вогонь охопив площу понад 2000 кв. м — рятувальники продовжують гасіння та розбирання згорілих конструкцій.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих сягнула 23 осіб, з них 14 госпіталізували. Решті допомогу надали амбулаторно. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, серед постраждалих є і 10-річна дівчинка. Руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти освітньої, медичної та транспортної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та поліція, задіяно додаткові сили та техніку.

Відомо також, що уламки дронів пошкодили п’ять автомобілів швидкої допомоги, які виїхали на виклики, однак медики не постраждали.

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За інформацією ДСНС станом на ранок, в Солом’янському районі сталося часткове руйнування п’ятиповерхового будинку, пожежа на даху семиповерхівки та загоряння у складських і технічних приміщеннях. У Святошинському районі — пожежа в 14-поверхівці та займання автомобілів. У Шевченківському — під удар потрапила новобудова, яка ще не заселена. Також зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах.

До ліквідації наслідків залучено понад 450 рятувальників та майже 100 одиниць техніки. Речники КМВА та мер столиці постійно інформували про роботу ППО — уламки дронів знаходили в різних районах, включаючи Оболонський, Дніпровський, Солом’янський, Шевченківський, Святошинський та Голосіївський. У деяких місцях виникали пожежі, які оперативно гасили.

Після нічної атаки виявили уламки біля шкіл, житлових будинків та лікарень. У деяких районах пошкоджено інженерні комунікації, зокрема залізничну інфраструктуру. Через це було змінено маршрути кількох поїздів і зафіксовано затримки руху до двох годин. Kyiv City Express курсує обмежено — лише північним кільцем.

На Київщині ситуація дещо краща. За словами начальника ОВА Миколи Калашника, обійшлося без жертв. Однак пошкодження зафіксували у Бучанському, Фастівському та Броварському районах. Постраждали багатоповерхові й приватні будинки, гаражі, автомобілі, будівля кінологічного центру та освітній заклад. Увечері сили ППО знову працювали в регіоні, частину ворожих цілей вдалося збити. У результаті одного з ударів у Бучанському районі було вибито вікна в житловому будинку та пошкоджено приватну забудову.

Під час тривоги мешканців столиці закликали зачиняти вікна через підвищену концентрацію продуктів горіння у повітрі.

Нагадаємо, російські дрони атакували Одесу.

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