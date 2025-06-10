Росія атакувала Київ і Одесу балістикою та дронами: у столиці руйнування зафіксовані у 7 районах, пожежі гасили гелікоптерами, в Одесі пошкоджено пологовий (фото, відео)

10 червня російські війська здійснили чергову атаку на Україну, запустивши ударні дрони типу Shahed. Найбільших втрат зазнали Київ та Одеса — там є загиблі, постраждалі та масштабні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У столиці постраждали щонайменше сім районів. Як повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, в одному з пошкоджених будинків на Оболоні постраждали 18 квартир, одну людину госпіталізували.

Вибухова хвиля зруйнувала перші поверхи будинку, вибила вікна й двері, а десятки автівок навколо зазнали пошкоджень. Місцеві жителі у шоковому стані, оговтуються після нічних подій.

На вул. Макіївській, 5, у ліцеї №14 розгорнуть штаб допомоги для мешканців, які зазнали збитків — тут фіксуватимуть кожен випадок для подальшої компенсації.

О 00:11 Київська МВА повідомила про роботу ППО. За хвилину мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що систему протиповітряної оборони задіяли на Оболоні. До 02:05 у столиці було чути серію вибухів, зокрема в Деснянському районі впав дрон.

У подальшому обстріли охопили Оболонський, Дарницький, Подільський, Деснянський, Шевченківський, Голосіївський та Солом’янський райони. Зафіксовано загоряння житлових та нежитлових будівель, зруйновані будинки, пошкоджені склади, гаражі та автомобілі. Для ліквідації займань у місті залучили пожежний вертоліт.

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: Еспресо Наслідки атаки на Київ. Джерело: Еспресо

Офіційна інформація:

Станом на ранок 10 червня у Києві відомо про чотирьох постраждалих, усіх госпіталізовано.

У Шевченківському районі палали автомобілі та житлові будинки.

В Оболонському уламки дрона впали на територію школи, є пошкодження офісної будівлі.

У Дарницькому районі — займання складів, пожежі у житловому секторі, один потерпілий отримав допомогу на місці.

Голосіївський район: пошкоджено бізнес-центр.

У Солом’янському районі дрон влучив у дах багатоповерхівки.

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ППО працювала також у Київській області. За повідомленням очільника ОВА, постраждали райони Фастівський, Броварський, Бориспільський і Обухівський. Є пошкодження приватних будинків і транспортних засобів.

Внаслідок нічної атаки по Одесі загинули дві людини, ще дев’ять осіб отримали поранення, серед них — п’ятеро жінок і троє чоловіків, одна особа перебуває в стресовому стані.

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Одеська ОВА Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Одеська ОВА Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Telegram

За попередніми даними, місто атакували понад 10 безпілотників. Серед пошкоджених об'єктів:

житлові будинки

будівля пологового будинку

станція швидкої допомоги

приватна клініка

спортивний комплекс

зоопарк

будівля залізничного вокзалу

численні автомобілі місцевих жителів

Правоохоронці вже фіксують наслідки злочинів РФ на місці подій.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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