Росія атакувала Київ і Одесу балістикою та дронами: у столиці руйнування зафіксовані у 7 районах, пожежі гасили гелікоптерами, в Одесі пошкоджено пологовий (фото, відео)
10 червня російські війська здійснили чергову атаку на Україну, запустивши ударні дрони типу Shahed. Найбільших втрат зазнали Київ та Одеса — там є загиблі, постраждалі та масштабні пошкодження інфраструктури.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У столиці постраждали щонайменше сім районів. Як повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, в одному з пошкоджених будинків на Оболоні постраждали 18 квартир, одну людину госпіталізували.
Вибухова хвиля зруйнувала перші поверхи будинку, вибила вікна й двері, а десятки автівок навколо зазнали пошкоджень. Місцеві жителі у шоковому стані, оговтуються після нічних подій.
На вул. Макіївській, 5, у ліцеї №14 розгорнуть штаб допомоги для мешканців, які зазнали збитків — тут фіксуватимуть кожен випадок для подальшої компенсації.
О 00:11 Київська МВА повідомила про роботу ППО. За хвилину мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що систему протиповітряної оборони задіяли на Оболоні. До 02:05 у столиці було чути серію вибухів, зокрема в Деснянському районі впав дрон.
У подальшому обстріли охопили Оболонський, Дарницький, Подільський, Деснянський, Шевченківський, Голосіївський та Солом’янський райони. Зафіксовано загоряння житлових та нежитлових будівель, зруйновані будинки, пошкоджені склади, гаражі та автомобілі. Для ліквідації займань у місті залучили пожежний вертоліт.
Офіційна інформація:
- Станом на ранок 10 червня у Києві відомо про чотирьох постраждалих, усіх госпіталізовано.
- У Шевченківському районі палали автомобілі та житлові будинки.
- В Оболонському уламки дрона впали на територію школи, є пошкодження офісної будівлі.
- У Дарницькому районі — займання складів, пожежі у житловому секторі, один потерпілий отримав допомогу на місці.
- Голосіївський район: пошкоджено бізнес-центр.
- У Солом’янському районі дрон влучив у дах багатоповерхівки.
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ППО працювала також у Київській області. За повідомленням очільника ОВА, постраждали райони Фастівський, Броварський, Бориспільський і Обухівський. Є пошкодження приватних будинків і транспортних засобів.
Внаслідок нічної атаки по Одесі загинули дві людини, ще дев’ять осіб отримали поранення, серед них — п’ятеро жінок і троє чоловіків, одна особа перебуває в стресовому стані.
За попередніми даними, місто атакували понад 10 безпілотників. Серед пошкоджених об'єктів:
- житлові будинки
- будівля пологового будинку
- станція швидкої допомоги
- приватна клініка
- спортивний комплекс
- зоопарк
- будівля залізничного вокзалу
- численні автомобілі місцевих жителів
Правоохоронці вже фіксують наслідки злочинів РФ на місці подій.
Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.
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