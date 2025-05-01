Армія РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено житлові будинки, школа та транспорт, є загиблі та поранені (фото)

В ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року Одеса зазнала потужної атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок атаки загинули дві особи, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Триває пошук літнього подружжя, з яким зник зв'язок після удару. Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов, "Суспільне.Одеса", голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера та мера міста Геннадія Труханова, постраждали численні цивільні об'єкти — багатоповерхівки, приватні будинки, заклади соціального призначення та автотранспорт.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі," — повідомив Кіпер відразу після нападу.

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Перші вибухи пролунали близько опівночі 1 травня, про що повідомили кореспонденти "Суспільне.Одеса". До третьої години ночі стало відомо про значні руйнування та жертви.

"Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги," — зазначив голова ОВА у своєму пізнішому зверненні.

На місцях ударів виникли пожежі, з якими борються рятувальники. Особливе занепокоєння викликає доля літнього подружжя, яке проживало на верхньому поверсі одного з пошкоджених будинків — наразі з ними немає зв'язку, пошукові роботи тривають.

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