Армія РФ атакувала Запоріжжя дронами: є 14 поранених, у місті виникли пожежі (фото)

Увечері 1 травня російські війська завдали щонайменше 10 ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті спалахнули пожежі, пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. За інформацією Федорова, згодом кількість постраждалих зросла до 14 осіб — це 10 чоловіків і 4 жінки. Дев’ятеро з них були госпіталізовані, ще п’ятеро отримали допомогу на місці.

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Під завалами опинився один із мешканців, рятувальникам вдалося його деблокувати. Попередньо повідомлялося про загибель 61-річного чоловіка, однак ця інформація не підтвердилася — постраждалого доправили до лікарні.

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, армія РФ атакувала автобус у Марганці.

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