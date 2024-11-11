Армія рф атакувала Запоріжжя та Миколаїв: є влучання у житлові будинки, поранені та загиблі (фото)

У ніч на 11 листопада російські загарбники здійснили масовані атаки на українські міста. Особливо постраждали Запоріжжя та Миколаїв.

За повідомленням ДСНС та голови Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 1:30 ночі по Запоріжжю було завдано три авіаудари. Внаслідок атаки загинув один чоловік, 21 особа отримала поранення, серед них діти віком 4, 15 та 17 років. Вісім постраждалих, включаючи двох дітей, були госпіталізовані, решті надали медичну допомогу на місці.

Вибуховою хвилею було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток та будівлю автосалону. Місцева влада організувала евакуацію мешканців гуртожитку, залучивши три автобуси. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: ДСНС

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У Миколаєві внаслідок атаки дронами "Shahed-131/136" загинуло п'ятеро людей - четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та житель багатоповерхівки. Одна жінка 45 років отримала поранення і була госпіталізована.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, атака призвела до руйнування приватного будинку, пошкодження багатоповерхівки та декількох інших будівель. Також було знищено два легкових автомобілі, пошкоджено квартири та чотири магазини. Стався прорив тепломережі, частина міста залишилася без тепло- та газопостачання.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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