Армія РФ атакувала Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла та поранені (фото)

31 березня російські війська обстріляли цивільні об’єкти в одній із прифронтових громад Запорізької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що обстріл зруйнував та пошкодив житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати жінка. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Читайте також: Атаки на Харків та Дніпро: ворог тероризує та тисне на українців

Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинула 66-річна жінка. Також поранено двох осіб: 46-річну жінку та 57-річного чоловіка.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до п’яти. За медичною допомогою звернулися також 47-річна жінка, 74-річна жінка та 50-річний чоловік.

Рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії.

Раніше ми розповідали, що РФ завдала наймасованішого удару шахедами по Кривому Рогу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!