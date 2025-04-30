Армія РФ здійснила атаку на Харків та Дніпропетровщину: є влучання, загиблий та поранені (фото)

Увечері 29 квітня російська армія здійснила чергову атаку на Україну, запустивши ударні безпілотники по різних регіонах країни. Найбільших ударів зазнали Харків і Дніпро.

Перші вибухи в Харкові пролунали близько 22:10. Під атаку потрапили кілька районів міста, зокрема Шевченківський, Слобідський, Київський і Салтівський. Один із дронів впав поблизу медичного закладу, що викликало особливу тривогу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Міський голова Ігор Терехов та очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов упродовж ночі інформували про поступове зростання кількості постраждалих. Уже до опівночі їхня кількість досягла 39 осіб, серед яких — 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та вагітна жінка. Вранці стало відомо про 45 потерпілих: 14 із них зазнали поранень, ще 31 — гострої стресової реакції. П’ятеро були госпіталізовані.

Унаслідок шести ударів безпілотників постраждали як багатоповерхові, так і приватні будинки. За інформацією міської ради Харкова, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 77 житлових будинків у кількох районах. Вибито 1588 вікон, 205 балконних склінь, пошкоджено 14 дахів і частини конструкцій восьми будівель. Для допомоги постраждалим були залучені 13 бригад швидкої допомоги.

Читайте також: Армія РФ атакувала Дніпро дронами: є загиблі та поранені, серед них – діти (фото)

Приблизно о 23:30 про наслідки атаки повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, внаслідок обстрілу в місті виникли кілька пожеж, було пошкоджено приватні будинки. Пізніше стало відомо про одного загиблого — 53-річного чоловіка, а також одного пораненого — 78-річного мешканця.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що щонайменше п’ять приватних будинків були серйозно пошкоджені. Також зруйновано одне помешкання, пошкоджене підприємство, бюро ритуальних послуг і легковий автомобіль.

Наразі всі служби продовжують працювати на місцях атак — ведуться рятувальні роботи, обстеження пошкоджень та відновлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, армія РФ атакувала автобус у Марганці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!