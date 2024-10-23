Армія рф вдарила по Черкащині: є влучання по вокзалу, підприємству, пошкоджені будинок та автівки (фото)

Російська армія здійснила нічну атаку дронами на Черкащину 23 жовтня. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 6 ворожих безпілотників, проте деякі атаки були успішними для противника.

У Черкасах пошкоджено будівлю автовокзалу та адміністративну споруду приватної компанії.Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Наслідки атаки на Черкаси. Джерело: Telegram Ігор Табурець Наслідки атаки на Черкаси. Джерело: Telegram Ігор Табурець

Наслідки атаки на Черкаси. Джерело: Telegram Ігор Табурець Наслідки атаки на Черкаси. Джерело: Telegram Ігор Табурець

Наслідки атаки на Черкаси. Джерело: Telegram Ігор Табурець Наслідки атаки на Черкаси. Джерело: Telegram Ігор Табурець

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Рятувальники оперативно загасили займання на автовокзалі. Також зафіксовані пошкодження автомобілів.

У Золотоніському районі фрагменти збитого дрона пошкодили покрівлю житлового будинку. В Уманському районі постраждали приватний гараж та декілька транспортних засобів.

За інформацією очільника області, внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав. Наразі триває обстеження пошкоджених об'єктів та прилеглих територій.

Нагадаємо, армія рф обстріляла приватні будинки у Сумах.

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