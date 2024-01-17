Армія росії обстріляла житлові будинки ракетами С-300 у Харкові, здійснила атаку 'шахедами' по Одесі: є руйнування та постраждалі (фото)

У Харкові увечері 16 січня пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар, відомо про 17 постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову попередньо двома ракетами С-300. Медики надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан легкий.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11. Пошкоджені багатоповерхові будинки.

"43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей у легкому та середньому станах", –

Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.

Міський голови Терехов заявив, що постраждало щонайменше десять житлових будинків.

У ніч на середу, 17 січня, окупанти запустили по Одесі ударні дрони типу "Shahed". У місті пролунали вибухи, по ворожих цілях працювали сили ППО. Внаслідок атаки є троє постраждалих цивільних.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, додавши, що є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Пізніше Кіпер написав, що через ворожу атаку 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. "Медики надають всю необхідну допомогу", – повідомив він.

Через деякий час було виявлено ще двох постраждалих – поранення також отримали жінка 1955-го та дівчина 1995-го років народження.

Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

В одному з житлових будинків в Одесі внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа. У сусідніх будівлях вибило вікна та скло. Поблизу багатоповерхівки утворилася велетенська вирва.

Посеред вулиці глибока вирва. Згоріли чотири автомобілі, ще вісім пошкоджено вибуховою хвилею. Зайнялась газова труба, два балкони, квартира на другому поверсі 5-поверхівки, частково знищений фасад будинку — це все наслідки нічної атаки РФ по Одесі", – пише "Суспільне Одеса".

У Силах оборони півдня зазначили, що ППО відбивала атаку ворога упродовж майже трьох годин. По одному дрону було знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині. А на Одещині збили 11 "Шахедів".

"На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири і автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі", – розповіли у Силах оборони півдня про наслідки атаки.

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Загалом, у ніч на 17 січня противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів".

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Нагадаємо, росія атакувала Україну балістичними ракетами: є "прильоти" у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі та у Змієві.

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