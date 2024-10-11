Армія рф здіснила авіаудар по Куп‘янську Харківської області: є загиблий та поранені (фото)

Армія рф удень 11 жовтня завдали авіаудару по Куп’янську. В результаті атаки є загиблий та 5 поранених.

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Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

"11 жовтня вдень російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди".

За даними ДСНС одна людина загинула, 5 постраждали.

Нагадаємо, 8 жовтня на Хмельниччині та в Києві лунали вибухи, уламок ракети "Кинджал" впав в одному з районів столиці.

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