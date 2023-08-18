Артилеристи на Луганщині знищили зенітну установку окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, артилеристи 45-ї бригади ліквідували зенітну установку окупантів.

Знищення відбулося на Луганському напрямку. Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"На Луганському напрямку 45-а окрема артилерійська бригада Збройних Сил України у взаємодії із 100-ою окремою бригадою територіальної оборони виявили та знищили ворожу зенітну установку на шасі УРАЛа", – йдеться у дописі.

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Зазначається, що аеророзвідники виявили розташування зенітної установки та передали координати артилеристам. На відео можна побачити, як після удару українських бійців, техніка окупантів горить та вибухає.

Точний час та місце знищення зенітної установки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів.

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