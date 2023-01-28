Артилерія Нацгвардії прямим влучанням знищила бойову машину російського десанту: вибухове відео

Артилерія Бригади швидкого реагування НГУ знищила бронемашину ворога. Було завдано влучного удару по російській БМД.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. На ролику показали точну та професійну роботу українських захисників.

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"На відео артилерія Бригади швидкого реагування НГУ наносить пряме вогневе ураження по бойовій машині десанту. У результаті бронемашину ліквідовано. Стоїмо на обороні України і її народу! Разом сильні", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

Видання Bloomberg з посиланням на людей, близьких до президента росії, повідомило, що Росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року.

Водночас польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

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