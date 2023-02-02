Астрономи виявили 12 нових супутників Юпітера, що більше ніж у минулого рекордсмена – Сатурна

До нового відкриття, яке робить Юпітер планетою з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі, чемпіоном був Сатурн, який має 83 супутники. На сьогодні підтвердили існування 92 супутників Юпітера.

Раніше було відомо про 80 супутників, а тепер вчені відкрили ще 12 раніше невідомих об'єктів, які обертаються навколо найбільшої планети Сонячної системи. Як це пише Sky and Telescope про це заявила американська організація Центр малих планет, яка систематизує дані про всі малі об'єкти у Сонячній системі, зокрема супутники, комети та карликові планети.

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Зазначається, що новий супутник під назвою S/2003 J10, який знаходиться найдалі від планети, робить повний оберт навколо Юпітера за 18 років.

За словами вчених, хоча зараз Юпітер має 92 супутники, що більше, ніж у Сатурна, але в останнього може бути виявлено більше супутників, адже навколо нього обертається велика кількість дуже маленьких об'єктів, які, скоріш за все, в найближчому майбутньому теж будуть виявлені.

Орбіти супутників Юпітера

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На думку вчених, якщо виявити всі супутники навколо Сатурна, які мають розмір менше ніж 3 км, то ця планета, скоріш за все знову стане рекордсменом, а до того часу на першому місці перебуває Юпітер.

Усі нещодавно виявлені супутники Юпітера дуже маленькі й обертаються навколо планети на великій відстані. 9 нових супутників входять до групи із 71 супутника, які розташовані дуже далеко. Для здійснення повного обороту навколо планети їм потрібно понад 550 днів. 5 із них мають понад 8 км у діаметрі.

Вчені вважають, що Юпітер своєю гравітацією притяг до себе ці невідомі раніше об'єкти в далекому минулому. Скоріш за все, вони з'явилися в результаті зіткнення з більшими об'єктами.

Також тепер стало відомо про вже 13 об'єктів, які розташовані між найбільшими галієвими супутниками Юпітера та віддаленими об'єктами.

Галієвими супутниками називають групу з чотирьох величезних небесних тіл – Іо, Ганімеда, Європи та Каллісто. Це найбільші супутники цієї планети, розміром від 36 до 5200 км в діаметрі. При цьому більшість супутників Юпітера мають розмір від 1 до 5 км.

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Окрім галілеєвих супутників вчені виділяють 2 групи супутників Юпітера:

Група Гімалія – отримала назву найбільшого супутника в цій групі. До неї входить 8 супутників, які віддалені від планети на відстань від 11 до 12 млн км;

– отримала назву найбільшого супутника в цій групі. До неї входить 8 супутників, які віддалені від планети на відстань від 11 до 12 млн км; Група Карпо – названа на честь найбільшого з двох об'єктів цієї групи. Розташована на відстані 17 млн км від Юпітера.

3 нові відкриті супутники з 12 тепер розділилися між цими двома групами: 2 належать до Гімалії, а 1 – до Карпо.

Вчені також заявили, що "полювання" за новими супутниками Юпітера триває, і невідомо, чи зможе Юпітер утримати статус чемпіона за кількістю супутників, якщо будуть виявлені нові супутники Сатурна.

Та вчені вважають, що у цій зоні можна знайти ще супутники, розмір яких не перевищує 3 км, хоча поки що пошуки не дали результатів.

На думку вчених, майбутні космічні апарати JUICE і Europa Clipper, можливо, зможуть надати більше інформації про супутники Юпітера на початку наступного десятиліття, коли прибудуть до планети.

Раніше астрономи відкрили коричневого карлика розміром з Юпітер, але важче майже у 70 разів.

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