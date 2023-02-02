Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, что больше чем у прошлого рекордсмена – Сатурна

До нового открытия, которое делает Юпитер планетой с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе, чемпионом был Сатурн, имеющий 83 спутника. На сегодняшний день подтвердили существование 92 спутников Юпитера.

Ранее было известно о 80 спутниках, а теперь ученые открыли еще 12 ранее неизвестных вращающихся вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы объектов. Как это пишет Sky and Telescope, об этом заявила американская организация Центр малых планет, которая систематизирует данные обо всех малых объектах в Солнечной системе, в частности спутники, кометы и карликовые планеты.

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Отмечается, что новый спутник под названием S/2003 J10, который находится дальше от планеты, делает полный оборот вокруг Юпитера за 18 лет.

По словам ученых, хотя сейчас у Юпитера есть 92 спутника, что больше, чем у Сатурна, но у последнего может быть обнаружено больше спутников, ведь вокруг него вращается большое количество очень маленьких объектов, которые, скорее всего, в ближайшем будущем тоже будут обнаружены.

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По мнению ученых, если обнаружить все спутники вокруг Сатурна, имеющие размер менее 3 км, то эта планета, скорее всего, снова станет рекордсменом, а к тому времени на первом месте находится Юпитер.

Все недавно обнаруженные спутники Юпитера очень маленькие и вращаются вокруг планеты на большом расстоянии. 9 новых спутников входят в группу из 71 спутника, которые расположены очень далеко. Для совершения полного оборота вокруг планеты им требуется более 550 дней. 5 из них имеют более 8 км в диаметре.

Ученые полагают, что Юпитер своей гравитацией привлек к себе эти неизвестные ранее объекты в далеком прошлом. Скорее всего они появились в результате столкновения с большими объектами.

Также теперь стало известно об уже 13 объектах, расположенных между крупнейшими галлиевыми спутниками Юпитера и удаленными объектами.

Галлиевыми спутниками называют группу из четырех огромных небесных тел – Ио, Ганимеда, Европы и Каллисто. Это самые большие спутники этой планеты, размером от 36 до 5200 км в диаметре. При этом большинство спутников Юпитера имеют размер от 1 до 5 км.

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Кроме галилеевых спутников ученые выделяют 2 группы спутников Юпитера:

Группа Гималия получила название крупнейшего спутника в этой группе. В нее входит 8 спутников, удаленных от планеты на расстояние от 11 до 12 млн км;

получила название крупнейшего спутника в этой группе. В нее входит 8 спутников, удаленных от планеты на расстояние от 11 до 12 млн км; Группа Карп – названа в честь крупнейшего из двух объектов этой группы. Расположена в 17 млн км от Юпитера.

3 новых открытых спутника из 12 теперь разделились между этими двумя группами: 2 принадлежат к Гималии, а 1 – к Карпо.

Ученые также заявили, что "охота" за новыми спутниками Юпитера продолжается, и неизвестно, сможет ли Юпитер удержать статус чемпиона по количеству спутников, если будут обнаружены новые спутники Сатурна.

Но ученые считают, что в этой зоне можно найти еще спутники, размер которых не превышает 3 км, хотя пока поиски не дали результатов.

По мнению ученых, будущие космические аппараты JUICE и Europa Clipper, возможно, смогут предоставить больше информации о спутниках Юпитера в начале следующего десятилетия, когда прибудут на планету.

Ранее астрономы открыли коричневый карлик размером с Юпитер, но тяжелее почти в 70 раз.

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