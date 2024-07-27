Авдіївський напрямок: бійці третьої штурмової знищили танк та ліквідували десятки окупантів (відео)

У запеклих боях за Авдіївку українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат російському окупаційному війську. Завдяки вмілим діям протитанкістів 3-ї штурмової, було знищено танк та ББМ противника, а також ліквідовано близько 15 окупантів.

Бійці, озброєні протитанковим ракетним комплексом "Стугна", влучно вразили ворожу техніку як на ходу, так і в посадках. Крім того, внаслідок влучного влучання було зруйновано будівлю, в якій перебували російські окупанти, повідомили у Третій штурмовій.

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У бригаді зауважили, що протитанкісти Третьої штурмової зі "Стугни" вдарили по важкій броньовій техніці — танках та ББМ на ходу і в посадках.

Кадр з відео знищення техніки ворога та окупантів. Джерело: Скриншот з відео 3 ОШБр Кадр з відео знищення техніки ворога та окупантів. Джерело: Скриншот з відео 3 ОШБр

"Завалили десятки о/с противника: близько 15 росіян разом з будівлею та скупчення живої сили біля багі. І це одні з найприємніших спогадів про відбиття російських навал у районі Авдіївки", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, ми повідомляли про воїна 1-ї бригади Національної гвардії України на псевдо "Хантер", який самотужки відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів.

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