Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по російських позиціях: відео

Війна в Україні - пілоти з гелікоптерів випустили ракети по окупантах

Армійська авіація завдала потужного удару з гелікоптерів по російських позиціях. Українські пілоти продовжують наближати перемогу України.

Відео опублікувала 16 окрема бригада армійської авіації "Броди" у соцмережах. Там зауважили, що працюють там, де потрібні.

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"Ми там – де потрібні! Разом до ПЕРЕМОГИ!", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці бригади.

Нагадаємо, що 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав снайперське влучання в окоп росіян. Артилерія працювала спільно з аеророзвідкою та зафіксувала все на камеру.

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Для цього бійці Центру спецоперацій "А" використали FPV-дрон.

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