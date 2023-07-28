Авраменко пояснив, як перекласти фразеологізм 'пенять на себя' українською

У російській мові існує фразеологізм "пеняй на себя", який означає, що людина сама винна у тому, що сталося. Українською ця фраза перекладається не буквально.

Про це розповів мовознавець та дослідник Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1". За його словами, для таких ситуацій варто застосовувати відповідник, а не прямий переклад.

Зокрема, "пеняй на себя" українською можна сказати: "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте".

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Іншим прикладом непрямого перекладу Авраменко навів російський вислів "кому счастье, а кому несчастье". За словами дослідника, українською можна сказати: "кому весілля, а курці – смерть".

Ще один відомий російський фразеологізм "выеденного яйца не стоит" українською варто перекладати як: "не вартий дірки з бублика".

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