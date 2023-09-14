Авраменко сказав, чому не можна сміятися 'над друзями' (відео)

Мовний експерт Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською "сміятися над кимось" чи "сміятися з когось". За його словами, "сміятися над кимось" – це російська конструкція.

"Українською правильно сказати: сміятися з когось", – додав мовознавець.

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Він зауважив, що потрібно вживати також подібним чином і словосполучення "глузувати з когось", "кепкувати з когось".

Він навів ще кілька прикладів подібних словосполучень:

"Не смійся з нього",

"Чого ти глузуєш з брата",

"Хочеш, щоб я покепкував з тебе?".

"До речі, не можна і "знущатися над кимось", а знущаються "з когось", – сказав Авраменко.

Він порадив "не знущатися" з української мови, вживаючи суржикові слова.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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