"Автомат" чи "механіка": яка коробка передач ефективніша в умовах зими

Для наших людей комфорт залишається на першому місці, тому вони активно купують машини на "автоматі". Проте взимку такий автомобіль поступається "механіці" за багатьма параметрами. Чому в холоди в більш вигідному положенні виявляються власники машин з механічною коробкою передач, розглянемо у сьогоднішньому матеріалі.

Багато хто чудово розуміє, що водіння транспортного засобу взимку та влітку – велика різниця. Вплив на зчеплення автомобіля з дорогою має не тільки конструкція шин (шиповані, липучки, рисунок протектора, індекс швидкості тощо), а й тип коробки, а також тип приводу автомобіля. Знання порядку та правил експлуатації ТЗ з урахуванням характерних рис трансмісії допоможе кожному автомобілісту впевненіше почуватися за кермом автомобіля незалежно від погодних та кліматичних умов.

В даний час на автомобілі масово встановлюється всього 4 типи коробок передач:

Автоматична (АКПП)

Механічна (МКВП)

Варіатор

Роботизована

Всі інші назви, на кшталт "мульти-тронік" тощо, лише різновиди основних конструкцій, що мають незначні відмінності. Розглянемо характерні особливості експлуатації перерахованих вище трансмісій в зимових умовах.

Коробка автомат

При експлуатації автомобіля на "автоматі" взимку необхідно розігріти олію в АКПП до плюсової температури на початок руху. Зробити це нескладно: просто встановіть важіль у положення D або R, натисніть педаль гальма і протримайте систему в такому положенні близько хвилини. Тривалість прогріву автоматичної коробки збільшується пропорційно температурі навколишнього повітря.

Деякі сучасні автомати мають особливий зимовий режим роботи. Позначається він символом у вигляді сніжинки. Завдяки внесенню в конструкцію коробки зворотного зв'язку система контролює відсутність пробуксовки. Момент двигуна передається на колеса не повністю, і, як наслідок, передачі починають перемикатися з невеликою затримкою. Застосування цієї системи дозволяє скоротити ймовірність занесення при поворотах і втрати контакту з дорогою під час руху в гору. Звичайно, при експлуатації АКПП у такому режимі трохи зростає витрата палива, за безпеку доводиться доплачувати.

Одна з проблем, з якою може зіткнутися власник такого автомобіля, – неможливість продовжити рух, якщо машина застрягне. Розгойдування або будь-яким іншим способом її не звільнити, оскільки пробуксовка може пошкодити автомат.

Механічна коробка

До експлуатації в умовах морозної та сніжної зими цей вузол пристосований якнайкраще. Адже не дарма на справжні позашляховики, як правило, встановлюють саме "механіку". Її не потрібно спеціально гріти, бруд та бездоріжжя механіці не страшні, колеса можуть буксувати і жодних наслідків для "механіки" не буде. Все що потрібно зробити автомобілісту – дотримуватися правил керування автомобілем, коректно працювати зі зчепленням.

Варіатор

За багатьма характеристиками та принципом роботи варіатор схожий на автоматичну коробку. Тому й основні правила експлуатації агрегату взимку для них загальні:

не можна буксувати;

важливо прогрівати перед початком руху;

плавно натискати на педалі газу та гальма.

Але є одна істотна відмінність, яка стосується саме зимового режиму роботи варіатора. Автомобіль з такою коробкою передач здатний вибратися взимку зі снігового кучугури. Головне – не заважати варіатору різкими натисканнями на педаль. Важливо також пам’ятати, що цю трансмісію легко можна перегріти, тому користуйтеся нею обережно.

Коробка-робот

Конструкція агрегату максимально наближена до механічної коробки (МКПП). Різниця полягає лише в тому, що процес перемикання передач керує робот. А ось процес управління аналогічний роботі автоматичної трансмісії чи варіатора. На роботі, також як і на класичній механіці, можна сміливо пробуксовувати, намагаючись розгойдуватися витягнути автомобіль з ями або снігового полону. Однак у такому випадку обов'язково потрібно працювати в ручному режимі перемикання передач, інакше робот підвищить номер передачі в процесі пробуксовки, що може призвести до поломки агрегату в момент виїзду на покриття з хорошим зчепленням через різку зміну опору на приводі.

Короткий висновок

Коробка-автомат, варіатор, робот – всі ці варіанти доречні, вони допомагають керувати автомобілем у комфортніших умовах. Механічна трансмісія взимку більш надійна та ефективна. На машині з "механікою" легше вибратися зі снігового полону, навіть коли на допомогу чекати нема від кого. Швидко переводячи важіль з першої передачі на задній хід і назад, можна розкачати автомобіль і вибратися з кучугури. На "автоматі" провернути такий трюк не вийде. Що стосується "автомата", то тут потрібно дивитися на інструкцію з експлуатації. Якщо буксирування машини заборонено, то краще не ризикувати, інакше можна спалити агрегат.

Нагадаємо, UAportal розповів, на якому авто краще вчитися водінню новачкам. Якщо ви ще не визначилися з вибором, між "механікою" та автоматом", фахівці рекомендують звернути увагу на переваги кожного варіанту.

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