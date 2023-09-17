Авто з чеченськими номерами з'їхалися до лікарні в Москві: Кадиров при смерті?

17 вересня правозахисник та чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив про смерть голови Чечні Рамзана Кадирова. Однак офіційний ТГ-канал Кадирова виклав відео з головою Чечні, який прогулюється на природі.

Тим часом паблік "ВЧК-ОГПУ" пише, що у Москві поблизу головної кремлівської лікарні помітили величезну кількість елітних автівок з чеченськими номерами.

"У ЦКЛ у Москві дуже дивна обстановка. До головної кремлівської лікарні одна за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з мешканцями Чечні в салоні. Причому їхня охорона ЦКЛ пропускає без огляду. Тоді, як всі інші машини, що в'їжджають, оглядаються дуже ретельно, навіть оглядається дно автомобіля", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише упродовж години до лікарні прибули "чеченські": Maybach з двома машинами охорони, Porsche Cayenne, чотири Гелендвагени, дві BMW.

Зазначається, що Кадиров може перебувати в ЦКЛ на обстеженні та лікуванні.

Також канал ВЧК-ОГПУ пише, що з боку Кремля у бік аеропорту Внуково один за одним вилетіли два вертольоти.

Джерело каналу повідомляє, що на території ЦКЛ Управління справами президента уподовж всього дня з'їжджаються іномарки з чеченськими номерами або чеченцями в салонах авто.

"По площі всього комплексу розосередилися машини та бородаті чоловіки спортивної статури. Чеченці тут явно "окопалися". Хтось спить прямо з ногами на торпеді. Хтось біля машин ходить, чергує. Біля 10-го корпусу (на одному з поверхів відділення гемодіалізу) за припаркованими "Гелендвагенами" розклали похідний столик, на якому пакети та обгортки з "Смачно та крапка". Навіть машини з мигалками стоять, всі на вулиці, на щось чекають", – йдеться у повідомленні.

Днями українська розвідка повідомила, що Кадиров перебуває у комі через значне погіршення здоров'я.

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