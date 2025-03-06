АЗС оновлюють ціни: що варто знати українцям про подорожчання пального

Українські АЗС знизили ціни на бензин А-95, але зміни виявилися мінімальними. Станом на 5 березня середня ціна бензину становить 56,88 грн/л, що на 2 копійки менше порівняно з попереднім днем.

Експерти прогнозують, що до 8 березня можуть бути проведені акції з привабливими знижками, оскільки є потенціал для подальшого зниження цін. Це відкриває можливість для водіїв заправитися дешевше. Згідно з даними консалтингової групи "А-95", на 5 березня великі мережі АЗС продають бензин за ціною від 52,95 до 59,99 грн/л.

Найвищі ціни у таких мережах:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л

Shell – 59,74 грн/л

SOCAR – 59,49 грн/л

Найнижчі ціни на бензин зафіксовані на АЗС мережі Авантаж 7 – 52,95 грн/л, а також на Фактор, де ціна складає 53 грн/л.

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Експерти прогнозують, що в найближчі дні ціни на пальне знизяться ще більше – загальне здешевлення може скласти до 10 копійок за літр. Водночас відзначається, що потенціал для зниження ціни до 1 грн за літр все ще зберігається, але АЗС поки не поспішають йти на такі кроки.

"Цього тижня можна очікувати зниження на 10 копійок за літр. Також мережі можуть провести святкові акції з великими знижками до 8 березня", – зазначають експерти.

У березні на ринку пального значних змін не очікується, і ціни будуть коливатися залежно від нафтових котирувань.

"Попит буде низьким через залишки зимового періоду. Крім того, великі обсяги палива в Україну завозити не будуть до посівної, оскільки через коливання на нафтових ринках існує ризик закупити паливо за вищою ціною, а потім понести збитки", – пояснює експерт Сергій Куюн.

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