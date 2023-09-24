'Балерун', 'медбрат' – неправильно: як українською звучать чоловічі професії (відео)

Чи виступає на сцені театру "балерун"? Чи працюють "медбрати" в лікарнях разом із медсестрами? Відомий мовознавець Олександр Авраменко заявив, що назв таких професій в українській мові не існує.

Про це він повідомив у своєму експрес-уроці в програмі "Сніданок з 1+1". Він зазначив, що в Національному класифікаторі професій України існує 8821 назв. Крім цього, більшість з них – чоловічого роду – попри те, що ними позначають і чоловіків, і жінок.

"Хтось скаже – гендерна нерівність, але не поспішайте з висновками. В українській мові є й жіночі назви професій, наприклад, покоївка, економка, нянька, медсестра", – сказав Олександр Авраменко.

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З його слів, у класифікаторі професій не існує поняття "медбрат". Тоді як чоловіків, які завершили навчання за медичною спеціальністю, також варто називати "медичними сестрами". Проте також замість цього, можна говорити "молодший медичний працівник".

Своєю чергою ні в українські, ні в російській мові не існує професії "балерун", адже це жартівливе та розмовне слово.

"Аби правильно назвати чоловіка-балерину, не кажіть "балерун". Замість цього використайте форму "танцівник балету" або ж "артист балету", – додав Олександр Авраменко.

Нагадаємо, ми вже писали про українську лайку, що набагато приємніша на слух, ніж російські матюки.

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