'Цілуйте тата в коліщата': що означає українська приказка

В українській мові є приказки та прислів'я, що мають відповідники й в російській мові. Мовознавець Олександр Авраменко у черговому відеоуроці розповів про деякі з них.

Експерт пояснив, як українською сказати "первый блин комом", "на вкус и цвет товарища нет" та "пишите письма мелким почерком".

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За його словами приказка "первый блин комом" означає, що не все виходить з першого разу. І в українській мові є такий відповідник цього виразу: "перший бублик глевкий".

Що стосується виразу "на вкус и цвет товарища нет" – в українській мові це звучить "на колір і смак товариш не всяк".

А "пишите письма мелким почерком" в українській мові має відповідник "цілуйте тата в коліщата".

Нагадаємо, ми вже писали про українську лайку, що набагато приємніша на слух, ніж російські матюки.

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