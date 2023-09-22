"Цілуйте тата в коліщата": что значит украинская поговорка
В украинском языке есть поговорки и пословицы, у которых есть соответствия и в русском языке. Языковед Александр Авраменко в очередном видеоуроке рассказал о некоторых из них.
Эксперт объяснил, как по-украински сказать "первый блин комом", "на вкус и цвет товарища нет" и "пишите письма мелким почерком".
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По его словам, поговорка "первый блин комом" означает, что не все выходит с первого раза. И в украинском языке есть такой ответчик этого выражения: "перший бублик глевкий".
Что касается выражения "на вкус и цвет товарища нет" – в украинском языке это звучит "на колір і смак товариш не всяк".
А "пишите письма мелким почерком" в украинском языке имеет ответчик "цілуйте тата в коліщата".
Напомним, мы уже писали об украинском ругательстве, что гораздо приятнее на слух, чем российские матерные слова.
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