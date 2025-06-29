Банки повідомлятимуть податковій про всі рахунки українців: що передбачає новий законопроєкт уряду

Уряд України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який стосується приєднання країни до Єдиної зони євро-платежів (SEPA). Про це заявили у Міністерстві фінансів.

У відомстві повідомили, що документ є складовою процесу євроінтеграції. Його мета – узгодження української фінансової системи з нормами Європейського Союзу. Про це пише сайт "Мінфін".

Одна з головних змін – зобов’язання для банків, НБУ та постачальників електронних грошей повідомляти Державну податкову службу про всі випадки відкриття чи закриття рахунків громадян, електронних гаманців, а також про укладення договорів оренди банківських сейфів.

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У міністерстві пояснили, що запропоновані нововведення спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та ефективніший контроль за ухиленням від сплати податків.

Серед передбачених змін – можливість переказувати кошти в євро між Україною та 36 країнами Європи. Такі транзакції здійснюватимуться швидше й з мінімальними або нульовими комісіями згідно з європейськими нормами.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до стандартів ЄС у сфері протидії відмиванню доходів і фінансуванню терористичної діяльності. Документ покликаний посилити контроль за рухом фінансів та забезпечити більшу прозорість банківської системи.

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