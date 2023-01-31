Батальйон "Волат" показав роботу бійців мінометного розрахунку: відео від першої особи

Батальйон "Волат" з 120-мм розрахунку здійснив обстріл позицій окупантів. До цього військового формування входять білоруси, які стали на захист України від російських загарбників.

Відео опублікували в офіційному Telegram-каналі Полку імені Кастуся Калиновського. Ця білоруська військова частина входить до складу Збройних Сил України та від 24 війни 2022 року бере участь у боях за Київ та всю Україну.

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"КДБ, ОМОН, Лука – чекайте! Це все чекає і на вас!", – так бійці батальйону прокоментували роботу бійців мінометного розрахунку.

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Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром в окупантів не залишиться сил і боєприпасів.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Україні потрібно відвоювати окупований росією Крим до літа. При цьому він сумнівається, що російський диктатор за спробу повернути півострів наважиться застосувати ядерну зброю.

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