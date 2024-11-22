Базова військова підготовка для студентів: коли розпочнеться

З 2025-2026 навчального року в українських закладах вищої освіти запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Нове впровадження не пов'язане з мобілізацією. Передбачається, що навчання проходитимуть студенти третього курсу віком 19-20 років.

Метою підготовки є формування базових навичок володіння зброєю, знань про збори, захист та тактичну медицину. Про це в ефірі Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький.

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Система перебуває на стадії розробки. Станом на січень 2025 року планується розпочати підготовку інструкторів та облаштування полігонів. Цей захід розглядається як продовження ініціатив Міністерства освіти щодо переформатування предмета "Захист України" в старшій школі.

Окрім того, відомство має намір розробити проєкт підготовки офіцерів запасу. Вінницький наголосив, що введення БЗВП є черговим кроком у формуванні оборонних навичок у молоді.

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